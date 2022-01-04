«КАМАЗ-мастер» показал второй этап «Дакара» глазами боевого экипажа

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» опубликовала очередной видеоролик в рамках своего проекта «Путевые заметки», в котором гоночный коллектив рассказывает о ходе ралли-марафона «Дакар». Очередной ролик был посвящён второму этапу «Дакара»-2022, на котором четыре экипажа «КАМАЗ-мастер» показали четыре лучших результата. Победителем спецучастка стал Андрей Каргинов, лидерство в общем зачёте сохранил Дмитрий Сотников. В ролике в том числе демонстрируется, как Каргинов преодолевал часть спецучастка.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 7:59.07
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +02.07
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +18.34
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +22.43
5. Алеш Лопрайс («Прага») +31.11
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +45.37
7. Игнасио Касале («Татра Баггира») +47.48.
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