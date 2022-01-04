Сотников выиграл третий этапа «Дакара» среди грузовиков, Каргинов — второй

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников выиграл третий этап «Дакара» в зачёте грузовиков. Второе место у Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»), третий результат — у голландца Януса ван Кастерена («Ивеко»).

«Дакар-2022». Грузовики. Третий СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 2:43.25

2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01.10

3. Янус ван Кастерен («Ивеко») +03.08

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +04.22

5. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +07.59

6. Игнасио Касале («Татра Баггира») +09.22

7. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.38

8. Мартин Мацик («Ивеко») +12.29

9. Алеш Лопрайс («Прага») +15.57



«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 10:42.32

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +11.45

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +19.44

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +27.05

5. Алеш Лопрайс («Прага») +47.08

6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +48.45

7. Игнасио Касале («Татра Баггира») +57.10

8. Мартин Мацик («Ивеко») +01:01.13