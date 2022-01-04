Сотников выиграл третий этапа «Дакара» среди грузовиков, Каргинов — второй

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников выиграл третий этап «Дакара» в зачёте грузовиков. Второе место у Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»), третий результат — у голландца Януса ван Кастерена («Ивеко»).
«Дакар-2022». Грузовики. Третий СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 2:43.25
2. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01.10
3. Янус ван Кастерен («Ивеко») +03.08
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +04.22
5. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +07.59
6. Игнасио Касале («Татра Баггира») +09.22
7. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.38
8. Мартин Мацик («Ивеко») +12.29
9. Алеш Лопрайс («Прага») +15.57
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 10:42.32
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +11.45
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +19.44
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +27.05
5. Алеш Лопрайс («Прага») +47.08
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +48.45
7. Игнасио Касале («Татра Баггира») +57.10
8. Мартин Мацик («Ивеко») +01:01.13
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