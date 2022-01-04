Николаев рассказал, как разбил стекло и пробил колесо на третьем этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о небольших проблемах на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».
«До зоны нейтрализации, которая была на 60-м километре, произошла внезапная «встреча» с деревом, которое никак не было помечено в легенде. Да, вина пилота здесь присутствует, но и организаторы должны были отметить это препятствие. Мы ехали на высокой скорости и сложно было оценить, хватит ли места проскочить мимо или нет. В итоге я рискнул и веткой повредил лобовое стекло. Хорошо, что оно не лопнуло и не вылетело, а только покрылось паутиной.
Видели вдалеке Андрея и Диму, но приблизиться к ним никак не получалось – шли в одном высоком темпе. А уже за 17-18 км до финиша новая напасть: при торможении почувствовал небольшие удары, будто камни бьют по колесу. И спустя пару километров резко взорвалось переднее левое колесо. После осмотра выяснилось, что оборван рулевой демпфер – одна его часть срезала болт и врезалась в шину, что и привело к разрыву. Будем разбираться в причине. Жаль, что потеряли время, но это «Дакар», и здесь всё гладко не бывает. Вся гонка впереди, мы не расстраиваемся», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
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