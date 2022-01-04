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«Альпин» получит существенно улучшенный мотор в новом сезоне Формулы-1

«Альпин» получит существенно улучшенный мотор в новом сезоне Формулы-1
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Команда Формулы-1 «Альпин» получит заметно улучшенный двигатель в 2022 году. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

В прошлом сезоне отставание моторов «Рено» от лидеров составляло 35 лошадиных сил. Перед стартом следующего сезона французский автопроизводитель разработал новую силовую установку. Как уже показали тестовые испытания, все целевые показали были достигнуты. Это, по сведениям источника, заставляет «Альпин» смотреть с оптимизмом в 2022 год.

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2021 французская команда заняла пятое место.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:
1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0.

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