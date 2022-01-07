В «Ред Булл» рассказали, как из-за таланта Ферстаппена сделали болид 2020 года хуже

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал, как стиль пилотирования Макса Ферстаппена испортил команде машину 2020 года.



«Тот сезон мы начали близко к „Мерседесу“, однако в середине сезона у нас была серьёзный спад, после чего мы снова смогли вернуться в борьбу. Очевидно, что мы пошли не в том направлении с развитием болида. У машины были характеристики, которые нравились Максу Ферстаппену и позволяли ему ехать быстрее, так что, по мере того, как мы развивали машину по этому пути, он смог прибавлять. Но это принесло с собой нестабильность автомобиля при входе в поворот, и в какой-то момент мы подошли к точке, когда это стало ограничивающим фактором в развитии. Кроме того, машина стала невероятно сложной в управлении для других пилотов.



У нас были характеристики, из-за которых было очень сложно извлечь теоретическую производительность. Мы выяснили это после середины сезона-2020. Это было основным ограничением машины и мы отошли от этой концепции. В конце того сезона мы смогли наглядно подтвердить это, что и дало нам фундамент для успешного сезона-2021.



Забавно, что в 2020 году талант Макса стал причиной проблем. Он отлично работает с нестабильной машиной, что невозможно для некоторых других пилотов. Иногда, делая болид на грани, можно сделать его гораздо быстрее, при этом не понять, что мы движемся в неправильном направлении, потому что вы по-прежнему способны прыгнуть выше головы с тем, что у вас есть. В итоге вы двигаетесь этим путём, но в итоге заходите слишком далеко, и вам требуется несколько месяцев, чтобы вернуться и понять, что вы пошли в неправильном направлении», — приводит слова Ваше Motor Sport Magazine.