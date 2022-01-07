Пьер Гасли: я не получаю признания за свои результаты

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о несправедливом отношении к своим выступлениям.
«Я очень сильно хочу бороться за титул, это мотивирует меня продолжать совершенствоваться. Не буду врать, было невероятно сложно добиваться высоких результатов в сезоне 2021 года. Я часто разочаровываюсь, сравнивая себя с теми, кто получил шанс попробовать себя за рулём машины «Ред Булл». Если судить по результатам, я выступил лучше, чем кто-либо другой в этой команде.
Но я не получаю за это признания. Это трудно принять, и это разочаровывает. Знаю, чего хочу добиться в этом спорте. Хочу бороться за победы. Я продолжаю работать на все сто процентов и верить в себя. Надеюсь, в 2022 году «Альфа Таури» будет так же хороша, несмотря на смену регламента», — приводит слова Гасли Auto Motor und Sport.
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