Пьер Гасли: я не получаю признания за свои результаты

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о несправедливом отношении к своим выступлениям.



«Я очень сильно хочу бороться за титул, это мотивирует меня продолжать совершенствоваться. Не буду врать, было невероятно сложно добиваться высоких результатов в сезоне 2021 года. Я часто разочаровываюсь, сравнивая себя с теми, кто получил шанс попробовать себя за рулём машины «Ред Булл». Если судить по результатам, я выступил лучше, чем кто-либо другой в этой команде.



Но я не получаю за это признания. Это трудно принять, и это разочаровывает. Знаю, чего хочу добиться в этом спорте. Хочу бороться за победы. Я продолжаю работать на все сто процентов и верить в себя. Надеюсь, в 2022 году «Альфа Таури» будет так же хороша, несмотря на смену регламента», — приводит слова Гасли Auto Motor und Sport.