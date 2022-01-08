Гасли: я верю в Юки Цуноду
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о своём напарнике Юки Цуноде.
«Думаю, Цунода прибавит. В Формуле-1 очень высокий уровень, особенно в средней группе. Риккардо и Норрис в «Макларене», Леклер и Сайнс в «Феррари», двукратный чемпион мира Алонсо и Эстебан Окон в «Альпин», а в «Астон Мартин» выступает четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и Стролл. С этими парнями сложно сражаться. Конечно, для новичка сезон получился трудным. В то же время он показывал хороший темп в нескольких последних гонках.
Я верю в него. У него есть талант, есть скорость, необходимая для выступлений в Формуле-1. Второй сезон всегда легче, ведь у него будет больше опыта», — приводит слова Пьера Гасли Auto Motor und Sport.
Комментарии
- 8 января 2022
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
19:54
-
19:05
-
18:59
-
18:57
-
18:04
-
16:44
-
15:56
-
15:40
-
15:13
-
14:57
-
14:03
-
13:42
-
12:43
-
11:40
-
11:34
-
10:21
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
00:56
- 6 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
22:53
-
21:56
-
20:59
-
20:11
-
19:51
Партнерский контент