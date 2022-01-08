Гасли: я верю в Юки Цуноду

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением о своём напарнике Юки Цуноде.



«Думаю, Цунода прибавит. В Формуле-1 очень высокий уровень, особенно в средней группе. Риккардо и Норрис в «Макларене», Леклер и Сайнс в «Феррари», двукратный чемпион мира Алонсо и Эстебан Окон в «Альпин», а в «Астон Мартин» выступает четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель и Стролл. С этими парнями сложно сражаться. Конечно, для новичка сезон получился трудным. В то же время он показывал хороший темп в нескольких последних гонках.



Я верю в него. У него есть талант, есть скорость, необходимая для выступлений в Формуле-1. Второй сезон всегда легче, ведь у него будет больше опыта», — приводит слова Пьера Гасли Auto Motor und Sport.