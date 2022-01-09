Штайнер — о Мазепине и Шумахере: они имеют одинаковый статус в команде

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о дебютном сезоне Мика Шумахера и Никиты Мазепина.
«Это был определённо опыт! Мы заранее знали, что делаем. Но я не понимал до конца, что произойдёт. Вы учитесь и понимаете, что заставляет этих молодых парней работать. Насколько они неопытны и какая помощь им нужна.
Некоторым вещам вы не можете их научить. Вы можете только направлять их. Они должны плавать сами, иначе они уйдут под воду. Поддерживать их на плаву — это работа на полный рабочий день. А я этого не хочу. Лучше, если они научатся на собственном опыте.
В начале сезона они боролись друг с другом. Мы сказали: «Ребята, вы боретесь за 19-е место, это не идёт на пользу команде». В какой-то момент они это поняли.
Формула-1 — это не победа над одним гонщиком. Когда мы проводим стратегическую работу на тренировках, возникают вопросы: «Почему я должен это делать, а не он?». Потому что так лучше для команды! Всё просто».
Для нас они не являются пилотами А и Б. Они — А и А. Они оба получают одинаковые возможности, как только мы выясним, что лучше для команды. Мы не делаем разницы, они имеют одинаковый статус. Вот как это работает», — приводит слова Штайнера Formel1.de.
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