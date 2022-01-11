Гран-при России признан лучшим в 2021 году по версии подписчиков RaceFans

Гран-при России Формулы-1 признан лучшей гонкой 2021 года по мнению пользователей автоспортивного издания RaceFans. Рейтинг формировался на основе более 200 000 голосов, отмечается на сайте издания.
Этап в Сочи получил 9,04 балла из 10 возможных, что стало лучшим показателем 2021 года и десятым за всю историю рейтинга (с сезона-2008).
Отметим, что Гран-при Бельгии-2021 был признан худшим за всю историю рейтинга. В прошлом году этап был остановлен после трёх кругов из-за сильного дождя. Впоследствии стало известно, что зрителям не будет предложено возмещение стоимости билетов. Несостоявшаяся гонка набрала 1,86 балла.
В общей сложности в топ-100 вошли восемь гонок прошлого сезона: Гран-при Венгрии (8,7 балла, 22-е место), Бахрейна (8,64, 26-е), Италии (8,42, 34-е), Бразилии(8,34, 39-е), Франции (8,23, 46-е), Эмилии-Романьи (8,17, 51-е), Азербайджана (7,79, 72-е) и США (7,72, 80-е).
Первые три места заняли Гран-при Бразилии-2012 (9,45 балла), Гран-при Германии-2019 (9,24) и Гран-при Китая-2011 (9,24).
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