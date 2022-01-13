Появились фотографии строительства трассы Формулы-1 в Майами

В Майами полным ходом идёт строительство трассы Формулы-1.
Протяжённость трассы составит 5,41 км, она будет состоять из 19 поворотов и трёх прямых, где можно будет расположить зоны DRS — ожидается, что автомобили смогут развивать скорость до 320 км/ч. Трасса проходит вокруг стадиона Hard Rock Stadium, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
Первый в истории чемпионата Гран-при Майами запланирован на май 2022 года.
Публикация доступна в «инстаграме» F1 Miami Grand Prix.
Организаторы установят специальные барьеры для снижения шума, инвестируют в экономику города (за пять лет потратят около $ 5 млн на льготные программы), предоставят жителям скидки на билеты, а также оплатят обучение как минимум пяти лучшим выпускникам школ и колледжей Майами-Гарденс.
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