Боттас: я обеспечен на всю оставшуюся жизнь

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о своём заработке за годы выступления в Формуле-1.
«Если я проведу следующий сезон успешно, то заработаю больше, чем $ 8,5 млн. Мне сложно сказать, сколько я заработал за эти годы в Формуле-1, потому что часть денег я вложил в дело. Но это достаточно много для человека в моём возрасте. Мне не нужно больше работать, я обеспечен на всю оставшуюся жизнь.
Я чувствую себя богатым человеком. Но счастье ведь не в деньгах, важно быть здоровым. Деньги дают мне возможность заниматься любимым делом, о котором я мечтал с раннего детства. Не у всех есть такая возможность.
В начале карьеры мне было жалко тратиться даже на мелочи. Один раз я хотел купить подержанную гребную лодку. Потом я вдруг осознал, что могу позволить себе купить новую! К тому моменту я уже два года выступал в Формуле-1.
Сейчас я могу потратиться. Если я могу отдохнуть между гонками, то с радостью поеду в путешествие. Но если бутылка воды в отеле стоит 10 баксов, то я задумаюсь. Деньги не делают тебя счастливее. Они просто дают свободу, но всё относительно», — рассказал Боттас в подкасте Supla.
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