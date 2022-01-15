Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл дал комментарий о новом руководителе команды

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл поделился мнением о назначении на должность руководителя команды Майка Крэка. На этом посту Крэк сменит Отмара Зафнауэра.
«Победа в Формуле-1 — это сочетаний усилий всех основных игроков — пилотов, инженеров, механиков, в общем, всех — и Майк идеально подходит для этого. Каждую неделю мы нанимаем новых талантливых людей.
Строительство нашего завода продвигается очень хорошо. У нас есть фантастические спонсоры. Вот-вот наступит второй год реализации нашего пятилетнего плана, цель которого заключается в том, чтобы стать чемпионами в Формуле-1.
Все ингредиенты, которые нам нужны, собираются воедино. Майк будет играть центральную, ведущую роль, отвечая за технические и операционные вопросы. Наша коллективная цель — реализовать высокие амбиции, которые у нас есть. И мы на пути к ней», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
Ранее Крэк руководил автоспортивным подразделением «БМВ», отвечая за программы немецкого концерна в Формуле-Е, GT и IMSA, а также контролируя предстоящее возвращение «БМВ» в Ле-Ман.
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