Боттас рассказал, куда мог уйти после «Мерседеса», и объяснил выбор в пользу «Альфа Ромео»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о вариантах продолжении карьеры, которые у него были после прекращения сотрудничества с «Мерседесом».
«Да, другие варианты действительно были. Но, в конце концов, по большому счёту всё сводилось к «Уильямсу» или «Альфа Ромео». Признаюсь, это был нелёгкий выбор. Я пытался получить как можно больше информации от обеих сторон. А вообще просто следовал своей интуиции. В конечном итоге выбор был сделан на основе имеющейся в моём распоряжении информации, хотя это было непросто.
Думаю, что «Уильямс» снова движется в правильном направлении, и, как мне кажется, у них хорошее будущее. Но всё-таки у меня почему-то возникло ощущение, что «Альфа» будет правильным выбором.
На самом деле даже приятно перейти в команду, которая не оснащена двигателями «Мерседеса». Больше я никак не связан с немецким коллективом. Это что-то совершенно новое для меня», — приводит слова Боттаса RacingNews365 Netherlands.
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