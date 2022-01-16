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Ладыгин стал 8-кратным победителем «Гонки чемпионов», Петров и Цареградцев — в топ-10

Ладыгин стал 8-кратным победителем «Гонки чемпионов», Петров и Цареградцев — в топ-10
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В Тольятти на полигоне «Сосновка» завершилась 24-я в истории традиционная «Гонка чемпионов», которую проводит «АвтоВАЗ». Победный дубль завоевали пилоты Lada Sport Rosneft. Свою восьмую и рекордную «Гонку чемпионов» выиграл Кирилл Ладыгин. Второе место занял Владимир Шешенин. На подиум также поднялся Дмитрий Брагин из «Таиф Моторспорт».

Принимавшийся участие в «Гонке чемпионов» в третий раз Виталий Петров в итоге стал пятым, а дебютант состязаний в «Сосновке» Аркадий Цареградцев — первый представитель дрифта в истории этой гонки — замкнул топ-10. Участник RDS GP и первый российский гонщик Формулы-1 в одном из заездов сразились друг с другом и победителем в этой дуэли вышел более опытный в зимних гонках пилот SMP Racing.

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