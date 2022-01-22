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Тото Вольф ответил на вопрос об отличиях между «Мерседесом» и «Ред Булл»

Тото Вольф ответил на вопрос об отличиях между «Мерседесом» и «Ред Булл»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением относительно отличий, которые есть между его командой и австрийским автоспортивным коллективом «Ред Булл».

«В чём заключаются отличия между нашими командами? В действительности делать какие-то выводы дольно сложно, так как я не знаю всей внутренней кухни «Ред Булл». Но что касается сильных сторон «Мерседеса», то ими являются наше отношение и ценности, которых мы придерживаемся. Возможно, мы можем решать проблемы быстрее и лучше, потому что мы всегда задаёмся вопросом: «А что мы сделали не так?» — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

Ранее Вольф дал ещё один комментарий по поводу решающего Гран-при Формулы-1 сезона-2021, который проходил в Абу-Даби.

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