Вольф предположил, сколько команд поборются за титул благодаря новому регламенту Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями относительно того, как новый технический регламент Формулы-1 скажется на участниках соревнований.
«Думаю, что новый потолок бюджетов многое выровняет. Но если кто-то найдёт лазейку и станет использовать её, то многие просто станут повторять такой ход. Машины будут очень похожи друг на друга. И хотя в течение первого года различия всё-таки ещё могут быть, после всё выровняется. Больше не будет команд, которые смогут оторваться на секунду.
Конечно, команды, у которых в финансовом плане всё хорошо, не были рады перспективе потерять преимущество. Но всё-таки надо признать, что всё вылилось в борьбу между «Ред Булл», «Феррари» и нами. Теперь же всё будет более сбалансированным. Полагаю, что в будущем борьбу за титул будут вести пять или шесть команд. И это хорошо для спорта в целом», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.
- 22 января 2022
-
12:44
-
11:43
-
10:45
-
09:56
- 21 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
22:11
-
20:54
-
20:00
-
19:30
-
19:06
-
18:30
-
18:09
-
16:57
-
15:50
-
14:48
-
13:33
-
12:28
-
11:50
-
10:34
-
09:57
-
01:00
- 20 января 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:45
-
20:02
-
19:54
-
18:41
-
17:53
-
16:48
-
15:59
-
14:57
-
13:58
-
12:57
-
11:54