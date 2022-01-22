Вольф предположил, сколько команд поборются за титул благодаря новому регламенту Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями относительно того, как новый технический регламент Формулы-1 скажется на участниках соревнований.



«Думаю, что новый потолок бюджетов многое выровняет. Но если кто-то найдёт лазейку и станет использовать её, то многие просто станут повторять такой ход. Машины будут очень похожи друг на друга. И хотя в течение первого года различия всё-таки ещё могут быть, после всё выровняется. Больше не будет команд, которые смогут оторваться на секунду.



Конечно, команды, у которых в финансовом плане всё хорошо, не были рады перспективе потерять преимущество. Но всё-таки надо признать, что всё вылилось в борьбу между «Ред Булл», «Феррари» и нами. Теперь же всё будет более сбалансированным. Полагаю, что в будущем борьбу за титул будут вести пять или шесть команд. И это хорошо для спорта в целом», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.