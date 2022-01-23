Зак Браун — о Гран-при Абу-Даби: можно ли было принять другое решение? Да, наверное

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о неоднозначном судействе в финальной гонке минувшего сезона Формулы-1, которая прошла на Гран-при Абу-Даби. По её итогам победу в чемпионате праздновал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», опередивший своего главного конкурента — Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«ФИА должна объяснить, что произошло, как это произошло и почему это произошло. Но я не думаю, что то решение можно считать каким-то злонамеренным. Я также не согласен с теми, кто считает этот спорт коррумпированным. Можно ли в теории было принять другое решение? Да, наверное. Однако для начала я хотел бы дождаться и наконец посмотреть, что скажет ФИА.
Как и в любом другом спорте, иногда судьи правы, а иногда нет. Раны начнут заживать со стартом нового сезона», — приводит слова Брауна Motorsport-Total.
Напомним, в ходе гонки Гран-при Абу-Даби дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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