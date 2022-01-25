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«Да везде дороги одинаковые, когда мы едем на КАМАЗе». Блиц с Эдуардом Николаевым

«Да везде дороги одинаковые, когда мы едем на КАМАЗе». Блиц с Эдуардом Николаевым
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев ответил на вопросы редакции «Чемпионата» в рамках блиц-опроса.

Российский спортсмен рассказал о своём любимом блюде на Дакаровском бивуаке, лучшем фильме про гонки, отношении к российским дорогам и многом другом.

Напомним, на прошедшем ралли-марафоне «Дакар» Николаев занял второе место. Победу праздновал его товарищ по команде Дмитрий Сотников.

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +03:08.30.

Ранее Николаев рассказал последние новости о работе «КАМАЗ-мастер» над второй версией капотного грузовика.

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