«Да везде дороги одинаковые, когда мы едем на КАМАЗе». Блиц с Эдуардом Николаевым

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев ответил на вопросы редакции «Чемпионата» в рамках блиц-опроса.
Российский спортсмен рассказал о своём любимом блюде на Дакаровском бивуаке, лучшем фильме про гонки, отношении к российским дорогам и многом другом.
Напомним, на прошедшем ралли-марафоне «Дакар» Николаев занял второе место. Победу праздновал его товарищ по команде Дмитрий Сотников.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +03:08.30.
Ранее Николаев рассказал последние новости о работе «КАМАЗ-мастер» над второй версией капотного грузовика.
- 25 января 2022
-
16:18
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:21
-
13:51
-
13:01
-
12:02
-
11:01
-
09:56
- 24 января 2022
-
23:51
-
23:04
-
21:56
-
19:56
-
19:01
-
17:47
-
16:20
-
15:59
-
15:00
-
13:56
-
12:57
-
11:50
-
09:58
-
07:55
- 23 января 2022
-
23:59
-
22:47
-
21:13
-
20:08
-
18:57
-
17:47
-
16:45
-
15:27
-
15:10
-
14:11
-
13:12