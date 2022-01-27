Хорнер рассказал, кто будет составлять конкуренцию Ферстаппену после ухода Хэмилтона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, кто из пилотов Формулы-1 сможет навязать борьбу Максу Ферстаппена после ухода Льюиса Хэмилтона.
«Я думаю, что Формула-1 сейчас на пике, потому что в ней очень много молодых гонщиков.
Конечно, Максу всего 24 года, но вокруг него целое поколение — Шарль Леклер, Джордж Расселл, Ландо Норрис, Карлос Сайнс.
Так что есть много гонщиков схожего возраста, которые собираются бороться за вершину в течение следующих 10 лет или около того.
Я думаю, это здорово для спорта, это здорово для конкуренции, и будет интересно посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Хорнера Daily Express.
Ранее Хорнер рассказал, что он хочет, чтобы Хэмилтон продолжил выступать в Формуле-1.
Новость по темеХорнер надеется, что Хэмилтон продолжит выступать в Формуле-1
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