Макс Ферстаппен показал свой шлем для сезона в роли чемпиона мира

В инстаграм-аккаунте «Ред Булл» появилось видео, на котором пилот команды Макс Ферстаппен демонстрирует свой новый шлем. Именно в нём голландский гонщик будет выступать в сезоне-2022.

Публикация доступна в «инстаграме» команды «Ред Булл».

Макс Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Незадолго до финиша заезда в аварию попал Николас Латифи из «Уильямса». Эта ошибка косвенно повлияла на исход гонки и всего чемпионата. Из-за аварии была выпущена машина безопасности, позволившая Ферстаппену догнать Хэмилтона и затем пойти в атаку.

Ранее Макс Ферстаппен высмеял Тото Вольфа за поведение во время Гран-при Абу-Даби.