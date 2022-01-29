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Квят показал синяки после боксёрской тренировки. Его поддерживала дочка

Квят показал синяки после боксёрской тренировки. Его поддерживала дочка
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Российский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят показал фотографию после боксёрской тренировки. На фото у россиянина можно увидеть синяки после спаррингов.

Кроме того, россиянин опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором во время спарринга его поддерживает дочь — Пенелопа.

Напомним, матерью Пенелопы является Келли Пике, нынешняя девушка новоиспечённого чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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