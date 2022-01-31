Спортивный секретарь ФИА — о ситуации с Маси: самое невыносимое — это реакция в соцсетях

Спортивный секретарь ФИА Питер Байер рассказал о том, что реакция общественности на решения гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси во время Гран-при Абу-Даби сильно ударила по австралийцу.
«Что стало невыносимым, так это реакция в социальных сетях. Люди не останавливаются ни перед чем, как вы видели в случае с угрозами смерти гонщику Николасу Латифи. Это сильно бьёт по нему. В наших беседах я заверил его в поддержке ассоциации и дал ему знать, что мы хотим продолжать работать с ним, но тем не менее мы проведём расследование», — приводит слова Байера Motorsport-Total.
Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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