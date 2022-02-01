Главный стратег «Мерседеса» выступит в роли гонщика

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз примет участие в Азиатской серии Ле-Ман в составе экипажа команды Garage 59, сообщает Daily Sports Car. Вместе с Ваулзом в экипаже выступят Николай Кьеркегор и Мануэль Мальдонадо.
Ваулз и его партнёры по команде выступят за рулём машины «Макларен» 720S GT3. Для Джеймса Ваулза это будет дебют в международных гонках. Ранее он принимал участие в гонках на выносливость на клубном уровне.
Сезон 2022 года Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырёхчасовых гонок — 12 и 13 февраля в Дубае. 19 и 20 февраля состоится второй и заключительный этап сезона в Абу-Даби на трассе «Яс Марина».
Всего в составе Garage 59 в чемпионате примут участие два экипажа. В составе второго экипажа выступят Александр Уэст, Марвин Кирххёфер и Фрэнк Бёрд.
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