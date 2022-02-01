Боттас: я был ошеломлен, когда увидел, какие проводы мне устроили в «Мерседесе»

Финский гонщик Валттери Боттас рассказал о том, как попрощался с «Мерседесом», в составе которого он выступал на протяжении пяти сезонов.

«Мне приготовили небольшой сюрприз, это был очень приятный подарок. Если честно, теперь мне просто некуда его положить. Я вообще был ошеломлен, когда увидел, какие проводы они мне устроили — парад, фейерверк и музыка. Я понял, что они также ценят то, что я сделал для команды», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Боттас, тогда гонщик «Мерседеса», занял третье место. В активе Валттери было 226 очков.

Ранее Боттас рассказал, что потерял часть денег из-за того, что его партнёр по команде Льюис Хэмилтон упустил победу в финальном Гран-при сезона, который проходил в Абу-Даби.