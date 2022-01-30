Боттас лишился части бонусов из-за поражения Хэмилтона в Абу-Даби

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что потерял часть денег из-за того, что его партнёр по команде Льюис Хэмилтон упустил победу в финальном Гран-при сезона, который проходил в Абу-Даби.
«Всё верно. Определённые бонусы привязаны к определённым достижениям. К счастью, я ничего не получил заранее.
Однажды наступил момент, когда больше не было необходимости смотреть на банковский баланс. Конечно, деньги — это важная составляющая Формулы-1, но я помню, откуда пришёл, и благодаря этому добился неплохих результатов», – приводит слова Боттаса PlanetF1.
Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Хэмилтон уступил своему главному сопернику Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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