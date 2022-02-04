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Боттас отказался от участия в «Гонке чемпионов»

Боттас отказался от участия в «Гонке чемпионов»
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Новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас пропустит «Гонку чемпионов», сообщает The Race. Финн должен был принять участие в мероприятии, однако отказался от участия в последний момент из-за необходимости выполнять другие обязательства.

В личном зачёте «Гонки чемпионов» Боттас должен был соперничать с Себастьяном Феттелем, а в Кубке наций Валттери должен был стать напарником двукратного чемпиона Формулы-1 Мики Хаккинена.

Валттери Боттаса в «Гонке чемпионов» заменит финская гонщица W Series Эмма Кимилайнен.

Напомним, «Гонка чемпионов» состоится в Швеции 5 и 6 февраля.

Напомним, по окончании сезона-2021 Боттас покинул состав команды «Мерседес» и перешёл в «Альфа Ромео», где заменит соотечественника Кими Райкконена, завершившего карьеру.

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