Боттас отказался от участия в «Гонке чемпионов»

Новобранец «Альфа Ромео» Валттери Боттас пропустит «Гонку чемпионов», сообщает The Race. Финн должен был принять участие в мероприятии, однако отказался от участия в последний момент из-за необходимости выполнять другие обязательства.



В личном зачёте «Гонки чемпионов» Боттас должен был соперничать с Себастьяном Феттелем, а в Кубке наций Валттери должен был стать напарником двукратного чемпиона Формулы-1 Мики Хаккинена.



Валттери Боттаса в «Гонке чемпионов» заменит финская гонщица W Series Эмма Кимилайнен.



Напомним, «Гонка чемпионов» состоится в Швеции 5 и 6 февраля.



Напомним, по окончании сезона-2021 Боттас покинул состав команды «Мерседес» и перешёл в «Альфа Ромео», где заменит соотечественника Кими Райкконена, завершившего карьеру.