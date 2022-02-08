Ферстаппен рассказал о судороге в ноге во время финального круга в Абу-Даби

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, с какими сложностями он столкнулся во время последнего круга на Гран-при Абу-Даби.

«Что было в моей голове после того, как другие автомобили обогнали сейфти-кар? «Мне нужно обогнать его. Здесь есть только один вариант. Я не собираюсь финишировать вторым».

Всё шло хорошо, пока я не почувствовал судорогу в ноге. Это одна из самых болезненных вещей, которые могут произойти, потому что ты долгое время едешь на полном газу. Ты чувствуешь, как мышцы сжимаются. Конечно, адреналин помогает, потому что, если это случится во время обычной жизни, когда ты просто идёшь, ты не сможешь двигаться. Это невозможно. Но выбора не было, я должен был. Поэтому я просто держал полный газ и чувствовал, что нога болит всё сильнее и сильнее. К счастью, наступил пятый поворот, и я пошёл на обгон.



У меня было около трёх секунд без газа. Потом были две очень длинные прямые, на второй Льюис пошёл в контратаку, а я мог чувствовать, как моя нога вибрирует. Я не мог её контролировать, потому что у мышцы был спазм. Если вы посмотрите данные, то не увидите очень плавной работы с газом на последнем секторе. Ещё один круг — и при такой ситуации я не смог бы финишировать», — приводит слова Ферстаппена The Guardian.