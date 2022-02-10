Сайнс: уважаю Хэмилтона больше, чем когда-либо, за то, как он повёл себя после ГП Абу-Даби

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как чувствовал бы себя на месте гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после гонки в Абу-Даби в конце сезона-2021.

«На месте Хэмилтона я бы чувствовал себя очень плохо. И я был удивлён тем, как он отреагировал на всё это в конце гонки. Потерять титул на последнем круге вот так, просто трудно с этим смириться. Уважаю его больше, чем когда-либо, за то, как он сумел себя повести. Мы перекинулись парой слов на подиуме, и он действительно боролся с собой», — приводит слова Сайнса Corrierre della Sera.

Напомним, в решающем заезде предыдущего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.