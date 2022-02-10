Нико Хюлькенберг остался резервистом «Астон Мартин» на сезон-2022

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг и в 2022 году продолжит исполнять обязанности резервного гонщика британской команды «Астон Мартин». Немец принял участие в презентации нового болида команды AMR22 и представлен как резервный пилот в официальном медиаките «Астон Мартин» на сезон-2022.



Сотрудничество Хюлькенберга с командой из Сильверстоуна возобновилось в 2020 году, когда Нико провёл три Гран-при в составе «Рейсинг Пойнт», подменяя основных пилотов команды, когда они выбывали из-за заражения коронавирусом. В двух Гран-при Хюлькенберг заменял Серхио Переса, а ближе к окончанию сезона сменил Лэнса Стролла. В сезоне-2021 немецкий пилот уже являлся полноценным резервным гонщиком «Астон Мартин» и работал на командном симуляторе.