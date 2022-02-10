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Феттель отреагировал на решение Формулы-1 отказаться от церемонии коленопреклонения

Феттель отреагировал на решение Формулы-1 отказаться от церемонии коленопреклонения
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Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал решение Формулы-1 убрать из расписания предстартовой церемонии Гран-при время, когда пилоты могли привлекать внимание к различным общественным проблемам, в том числе с помощью коленопреклонения.

«Были ли пилоты проинформированы? Нет, они просто внесли изменения. Я немного удивлён. Думаю, проблемы, которые мы поднимали, не исчезли за два года. И поэтому я был немного удивлён. Надеюсь, что мы как пилоты найдём способ собраться вместе и найти временной слот, чтобы продолжать затрагивать темы, которые важны для нас.

Вероятно, это волнует не всех гонщиков, но я думаю, что есть некоторые пилоты, которых это действительно волнует. И было бы здорово собираться вместе. Но, вероятно, всё это становилось слишком сильно и индивидуально для бизнес-составляющей», — приводит слова Феттеля The Race.

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