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«Он проделал хорошую работу». Феттель встал на защиту Майкла Маси

«Он проделал хорошую работу». Феттель встал на защиту Майкла Маси
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель встал на защиту гоночного директора ФИА Майкла Маси.

«Я не человек прошлого, так что не вижу смысла много оглядываться назад, но, думаю, главное — сосредоточиться на спортивной составляющей, а не на шоу. Думаю, в прошлом году в любом случае был бы отличный финал, отличная последняя гонка, потому что был один победитель и один проигравший. В идеале должно было быть два победителя, но это не то, как устроен спорт. Это не работает так. Думаю, главное — двигаться вперёд и внести ясность, что должно происходить в подобных ситуациях, чтобы больше не задавать таких вопросов.

Думаю, что Маси было сложно. Было столкновение двух интересов — спорта и шоу. Я не особо забочусь о составляющей шоу, потому что смотрю на Формулу-1 как на спорт. Конечно, не так просто быть судьёй, но я считаю, что Майкл Маси проделал отличную работу, особенно после внезапной смерти Чарли. Маси был полон решимости хорошо выполнить свою задачу. Я не знаю, что будет дальше, но надеюсь, что он останется, потому что он проделал хорошую работу. Есть много споров о последней гонке, но их не должно быть. Если вы посмотрите на картину в целом, он действительно хорошо справился», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.

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