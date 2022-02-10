«Он проделал хорошую работу». Феттель встал на защиту Майкла Маси

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель встал на защиту гоночного директора ФИА Майкла Маси.
«Я не человек прошлого, так что не вижу смысла много оглядываться назад, но, думаю, главное — сосредоточиться на спортивной составляющей, а не на шоу. Думаю, в прошлом году в любом случае был бы отличный финал, отличная последняя гонка, потому что был один победитель и один проигравший. В идеале должно было быть два победителя, но это не то, как устроен спорт. Это не работает так. Думаю, главное — двигаться вперёд и внести ясность, что должно происходить в подобных ситуациях, чтобы больше не задавать таких вопросов.
Думаю, что Маси было сложно. Было столкновение двух интересов — спорта и шоу. Я не особо забочусь о составляющей шоу, потому что смотрю на Формулу-1 как на спорт. Конечно, не так просто быть судьёй, но я считаю, что Майкл Маси проделал отличную работу, особенно после внезапной смерти Чарли. Маси был полон решимости хорошо выполнить свою задачу. Я не знаю, что будет дальше, но надеюсь, что он останется, потому что он проделал хорошую работу. Есть много споров о последней гонке, но их не должно быть. Если вы посмотрите на картину в целом, он действительно хорошо справился», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.
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