Квят шутливо отреагировал на информацию о переходе в гонки на выносливость

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят не оставил без внимания информацию, согласно которой он продолжит карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Ожидается, что Квят будет выступать в составе российской команды G-Drive Racing, но официального подтверждения этому ещё нет.
Реагируя на слухи о предстоящем дебюте в WEC и выступлениях в «24 часах Ле-Мана», Квят опубликовал две «сториз» в своём аккаунте в «Инстаграме».
«Я хочу объявить… Что мне нечего объявить!» — написал российский гонщик.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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