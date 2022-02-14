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Даниил Квят прокомментировал решение перейти в гонки на выносливость

Даниил Квят прокомментировал решение перейти в гонки на выносливость
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Российский гонщик Даниил Квят дал комментарий по поводу перехода в команду G-Drive Racing для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Я рад присоединиться к российской команде G-Drive Racing – самой успешной в классе прототипов LMP2. Меня всегда привлекали гонки прототипов, а выступление в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана», одного из самых знаменитых и престижных автомобильных соревнований на планете, является мечтой каждого пилота. Это новый вызов для меня, конкуренция в этом году в FIA WEC ожидается очень острой, но вместе с командой и моими напарниками по экипажу мы готовы к борьбе. С нетерпением жду первой гонки», — приводит слова Даниила официальный сайт команды.

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