Хельмут Марко: нельзя делать из Майкла Маси козла отпущения

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о ситуации вокруг гоночного директора Майкла Маси, который подвергся критике за неоднозначные решения во время Гран-при Абу-Даби, которые повлияли на итоги всего сезона.

«Главная цель расследования — прояснить, что Маси был просто перегружен в той ситуации и что боссы команд не могут продолжать вмешиваться в управление гонкой по радио.

Всё должно стать яснее. Думаю, они постараются немного разгрузить руководство гонки. У больших команд, как у нас, есть люди на заводе, которые анализируют каждую мелочь и немедленно сообщают им об этом на пит-уолл. Так что в этом отношении FIA безнадёжно омрачена недостатком рабочей силы.

Но делать из Майкла козла отпущения нельзя. Он хотел найти спортивное решение. Как это часто бывает с ситуациями, когда выезжает автомобиль безопасности, один гонщик выигрывает больше, чем другой. В американской IMSA три круга могут быть добавлены, поэтому гонки внезапно становятся длиннее. В Формуле-1 со всеми жёсткими расчётами топлива это не вариант», — приводит слова Марко GrandPX.news.