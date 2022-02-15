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Впервые с 1994 года на ливрее «Уильямса» не будет логотипа Айртона Сенны

Впервые с 1994 года на ливрее «Уильямса» не будет логотипа Айртона Сенны
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито подтвердил, что команда больше не будет размещать логотип Айртона Сенны на ливрее своих автомобилей. Напомним, логотип в виде буквы S был представлен на каждом болиде команды после трагической гибели трёхкратного чемпиона «Королевских гонок» на Гран-при Сан-Марино 1994 года в Имоле.

«Мы хотим двигаться дальше. Сейчас мы вступаем в новую эру, в нашем распоряжении совершенно новая машина. При этом мы провели реставрацию в нашем музее, где есть специальная зона, созданная в честь Айртона.

Мы не консультировались с семьёй по этому вопросу. Но мы и дальше будем работать с фондом и стремиться наращивать наши усилия для его поддержки», — приводит слова Капито Racefans.

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