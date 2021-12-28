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Сенна — Хаккинен, Шумахер — Пике и другие неожиданные пилоты-напарники в Формуле-1

5 громких дуэтов гонщиков Формулы-1, о которых вы могли забыть или не знать
Лев Дорогов
Нельсон Пике и Михаэль Шумахер
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Хаккинен бросил вызов Сенне уже на первом Гран-при, а Лауда спустя четыре года жёстко отомстил Петерсону за разгром.

История Формулы-1 помнит немалое количество культовых гоночных дуэтов. Тандем Шумахера и Баррикелло запомнился как пример идеальной командной работы, Сенна и Прост подарили миру самую ожесточённую внутрикомандную дуэль, а Лауда и Регаццони вместе прошли путь от «БРМ» до «Феррари». Каждый из этих дуэтов оставил свой след в культуре Формулы-1. В то же время существует немало громких по именам тандемов, о которых поклонники Королевских гонок вспоминают не так часто, как они того заслуживают.

Айртон Сенна – Мика Хаккинен («Макларен») – 3 совместных Гран-при

В разные годы что Сенна, что Хаккинен поучаствовали в образовании самых эпохальных гоночных дуэтов в истории команды «Макларен». Тандем Сенны и Проста можно смело включать в культурное наследие Формулы-1, а пара Хаккинен – Култхард стала одним из символов чемпионата на стыке веков. Но нельзя забывать, что Сенна и Хаккинен также являлись напарниками, хоть и совсем недолго – всего 3 Гран-при. Достаточно символично, что пересеклись две легенды в одном гараже именно в тот момент, когда один из них закрывал свою страницу истории под названием «Макларен», а другой – только открывал.

После ухода Сенны Хаккинен стал новым лидером «Макларена»

После ухода Сенны Хаккинен стал новым лидером «Макларена»

Фото: Anton Want/Getty Images

Большую часть сезона-1993 Хаккинен провёл в статусе тест-пилота команды из Уокинга и принял участие только лишь в трёх последних гонках чемпионата, заменив провалившегося Майкла Андретти. Что интересно, в своей первой же квалификации за «Макларен» молодому финну удалось опередить легендарного напарника. Столь яркий перформанс со стороны новичка команды Сенна воспринял, мягко говоря, без восторга.

«В Эшториле, на Гран-при Португалии, когда я оказался быстрее него в квалификации, он подошёл ко мне и спросил, как вообще мне это удалось? «Знаешь, просто я посмелее тебя буду!» – ответил я, что совершенно вывело его из себя. Айртон реально рассердился, принялся рассказывать про всю свою карьеру, про то, сколько чемпионатов он выиграл. Потом прижал меня к стене и сказал: «Только попробуй», – спустя годы вспоминал Хаккинен о своём соперничестве с Сенной.

Что касается самой гонки в Эшториле, то финскому пилоту не удалось добраться до финиша. Зато одной своей квалификацией он хорошенько разозлил Сенну, да так сильно, что трёхкратный чемпион выиграл две оставшиеся гонки сезона.

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Нельсон Пике – Михаэль Шумахер («Бенеттон») – 5 совместных Гран-при

После блестящего дебюта на «Спа-Франкоршам» Михаэль Шумахер сразу же отправился на повышение – в команду «Бенеттон». Его новым напарником должен был стать трёхкратный чемпион Нельсон Пике, который в 1991-м доезжал свой последний сезон в Ф-1. В отличие от предыдущего тандема, в этой паре молодой и дерзкий новичок не смог раззадорить более именитого пилота. В четырёх из пяти оставшихся квалификаций Шумахер опережал своего напарника – причём иногда Михаэль вырывался вперёд на целых пять позиций. По воскресеньям, правда, чуть более удачно выступал уже Пике: шесть набранных очков против четырёх зачётных баллов Шумахера.

По окончании сезона бразилец навсегда покинет мир Формулы-1, а Михаэль, в свою очередь, задержится в команде Флавио Бриаторе ещё на четыре года. Следующие напарники немца в «Бенеттоне» и близко не будут настолько же имениты и титулованны, как Пике.

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Эмерсон Фиттипальди – Кеке Росберг («Коперсукар-Фиттипальди») – 14 совместных Гран-при

В 1980 году Кеке Росберг провёл свой первый сезон за команду семейства Фиттипальди. К моменту дебюта за новый коллектив Росберг успел провести в Формуле-1 лишь неполных два сезона, за которые смог заработать ровно ноль очков. Поэтому в преддверии сезона-1980 Кеке явно не выглядел фаворитом во внутрикомандном сражении с Эмерсоном Фиттипальди – первым бразильским чемпионом Ф-1.

Впрочем, по ходу сезона Росбергу удалось доказать свою состоятельность на фоне более звёздного напарника. Уже в первой гонке сезона финский пилот финишировал третьим – второй подиум в истории команды. В конце чемпионата Кеке опередил Фиттипальди всего на один зачётный балл, но зато в квалификационном сражении двукратный чемпион был разгромлен со счётом 10-4. Так Росберг впервые переиграл чемпиона Формулы-1 – до следующих «жертв» финн доберётся уже в 1982-м.

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Джоди Шектер – Бобби Рэйхол («Вольф») – 2 совместных Гран-при

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х Бобби Рэйхол стал одним из самых видных пилотов американского континента – 3 выигранных чемпионата серии CART тому подтверждение. А перед успешной карьерой в американских гоночных сериях Бобби выпал шанс проявить себя в Королевских гонках: Уолтер Вольф лично пригласил Рэйхола провести за свою команду два заключительных этапа сезона-1978. В напарники американцу достался ещё не ставший чемпионом, но уже громко заявивший о себе Джоди Шектер.

По понятным причинам Рэйхол серьёзно уступал более опытному партнёру. В первой квалификации американец проиграл Шектеру почти две секунды, а в самой гонке выглядел ещё слабее: Шектер финишировал третьим, Рэйхол – 12-м. Следующий этап для Бобби прошёл ещё хуже: во время тренировки он разбил машину и в дальнейшем был вынужден использовать шасси предыдущей модели, на котором даже не смог закончить гонку. В следующем году Шектер станет чемпионом Ф-1, а Рэйхол в последующие несколько лет добьётся немалых успехов у себя на родине.

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Ники Лауда – Ронни Петерсон («Марч») – 13 совместных Гран-при

В карьере Ники Лауды были и ожесточенная битва с Хантом, и внутрикомандная дуэль с Простом, но всё же самым неудобным соперником для австрийца был его напарник по «Марчу» Ронни Петерсон. В 1971-м шведский пилот совершил небольшое чудо, став вице-чемпионом за рулём скромного «Марч», в то время как Ники Лауда только дебютировал в Ф-1, причём в составе той же команды: австриец принял участие в домашнем Гран-при. В следующем сезоне Лауда стал полноценным пилотом команды Макса Мосли.

Именно в 1972 году австрийцу было суждено потерпеть одно из самых горьких поражений в своей гоночной карьере. В то время пока Петерсон частенько боролся за очки в первой десятке, Лауда стабильно прозябал в хвосте пелотона. 10-2 по квалификациям и 12-0 по очкам в пользу шведского пилота – итог внутрикомандного сражения «Марч» в сезоне-1972.

Ронни Петерсон стал ночным кошмаром для Лауды

Ронни Петерсон стал ночным кошмаром для Лауды

Фото: Getty Images

Это поражение настолько засело в душу Лауде, что он не забыл о нём даже после завоевания чемпионского титула. В 1976-м Ники угодил в страшную аварию на «Нордшляйфе», вследствие чего выбыл на неизвестный период, и в «Феррари» обеспокоились поиском пилота на замену. В итоге выбор пал на Петерсона, но его за рулём «Феррари» никто так и не увидел: узнав о планах руководства «Скудерии», Лауда пришёл в ярость и заблокировал этот трансфер. Вот так вот можно проиграть на заре карьеры и запомнить это на всю жизнь.

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