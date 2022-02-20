«Хаас» опубликовал расписание Мазепина и Шумахера на тестах в Барселоне

Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала расписание практик своих пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера на предсезонных тестах в Барселоне, которые пройдут с 23 по 25 февраля.

23 февраля

Никита Мазепин — утро.

Мик Шумахер — день.

24 февраля

Мик Шумахер — утро.

Никита Мазепин — день.

25 февраля

Никита Мазепин — утро.

Мик Шумахер — день.

Напомним, по итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей ни одного очка по итогам чемпионата. За команду также выступали Никита Мазепин и Мик Шумахер.

Вторая часть предсезонных тестов запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.