«Хаас» показал, как проводили фотосессию Мазепина, Шумахера и Штайнера
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Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала в своём «инстаграме» видео с фотосессии своих пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера, а также руководителя Гюнтера Штайнера.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте «Хааса».
Напомним, по итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей ни одного очка по итогам чемпионата. За команду также выступали Никита Мазепин и Мик Шумахер.
Ранее «Хаас» опубликовал расписание практик своих пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера на предсезонных тестах в Барселоне, которые пройдут с 23 по 25 февраля. Вторая часть предсезонных тестов запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится первый этап нового сезона.
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