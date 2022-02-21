Мазепин: с нетерпением жду спринтов в этом сезоне. Мне они очень понравились

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что ему понравились спринтерские гонки, введённые в прошлом сезоне, и он с нетерпением ждет трёх спринтов в календаре Формулы-1 этого сезона.

«Мне это очень понравилось.Прежде всего, как болельщику, потому что это здорово — прийти на место проведения гонки или включить телевизор и знать, что в пятницу, субботу и воскресенье на кону что-то стоит, гонщики борются друг с другом, это уже не просто тренировки.



Но и с точки зрения гонщика мне нравится этот вызов. Ты просыпаешься, делаешь короткую разминку и сразу попадаешь в квалификацию. Так что я с нетерпением жду спринтов в этом сезоне», — приводит слова Мазепина Racefans.

Ранее «Хаас» опубликовал расписание Мазепина и Шумахера на предсезонных тестах в Барселоне.