Мазепин: с нетерпением жду спринтов в этом сезоне. Мне они очень понравились

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что ему понравились спринтерские гонки, введённые в прошлом сезоне, и он с нетерпением ждет трёх спринтов в календаре Формулы-1 этого сезона.
«Мне это очень понравилось.Прежде всего, как болельщику, потому что это здорово — прийти на место проведения гонки или включить телевизор и знать, что в пятницу, субботу и воскресенье на кону что-то стоит, гонщики борются друг с другом, это уже не просто тренировки.
Но и с точки зрения гонщика мне нравится этот вызов. Ты просыпаешься, делаешь короткую разминку и сразу попадаешь в квалификацию. Так что я с нетерпением жду спринтов в этом сезоне», — приводит слова Мазепина Racefans.
Ранее «Хаас» опубликовал расписание Мазепина и Шумахера на предсезонных тестах в Барселоне.
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