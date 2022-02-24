Источник: «Мерседес» готовит секретные обновления машины к тестам в Бахрейне

Машина «Мерседеса» W13 на тестах в Барселоне существенно отличается от той версии, которую коллектив будет использовать на тестах в Бахрейне и первом этапе чемпионата мира там же, утверждает итальянский Motorsport. По словам неназванного источника, «Мерседес» уже проинформировал ФИА о своих радикальных инновациях и получил одобрение от федерации.

Издание отмечает, что, в отличие от «Ред Булл», которые показали RB18 только в первый день тестов в Барселоне, «Мерседес» делился фото и видео машины сразу после презентации и обкатки, совершенно не скрывая особенности автомобиля. В 2019 году «Мерседес» уже представлял машину подобным образом: на первые тесты они привезли автомобиль, который напоминал доработанную версию прошлогодней машины, а во время финальных испытаний появился совершенно другой автомобиль.