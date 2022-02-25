«Это огорчает». Макс Ферстаппен рассказал о недостатке новых болидов Формулы-1

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от езды на новом болиде.



«Новые автомобили 2022 года определённо немного жёстче, чем раньше. Но я не имею ничего против этого. Управлять таким автомобилем довольно приятно. Просто ощущения немного другие. Мы всё ещё находимся на стадии обучения.



Единственное, что огорчает, так это то, что болиды становятся всё тяжелее, и их вес всё растёт и растёт. Как следствие, машины становятся менее манёвренными в низкоскоростных поворотах.



А вот баланс в скоростных поворотах довольно приятный. Вчера я держался позади нескольких машин. Кажется, было немного легче оставаться за ними. По крайней мере, нет этой странной потери прижимной силы. Кажется, что в целом контроля стало больше», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.

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