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Некоторые болиды Формулы-1 тяжелее установленной нормы

Некоторые болиды Формулы-1 тяжелее установленной нормы
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Некоторые автомобили Формулы-1 оказались тяжелее установленной нормы. Об этом сообщает Auto Motor und Sport. Чтобы соответствовать регламенту «Королевских гонок», таким гоночным коллективом потребуется убрать лишние килограммы массы своих болидов. Речь идёт приблизительно о 10 кг.

Отмечается, что значительная часть лишнего веса обусловлена новыми 18-дюймовыми шинами, а также конструктивными изменениями в шасси автомобилей, что было сделано для повышения безопасности пилотов. Чтобы справиться с возникшей проблемой, командам придётся потратить значительные финансовые средства, говорится в источнике.

Минимальный вес новых болидов начинается с 795 килограммов, что больше на 43 килограмма прежде установленной нормы.

Напомним, сегодня, 25 февраля, в 11:00 мск в Барселоне стартует третий день предсезонных тестов Формулы-1.

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