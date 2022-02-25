Расселл стал лучшим с утра в третий день тестов Формулы-1 в Барселоне. Мазепин — последний

Новичок «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучший результат по итогам утренней части третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат продемонстрировал новоиспечённый чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул Себастьян Феттель из «Астон Мартин».
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показал 11-е время.
Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.
Третий день. Утренняя сессия:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.19, 233 (С5, 66 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,532 (С3, 59 кругов)
3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,591 (С4, 48 кругов)
4. Шарль Леклер («Феррари») 0,598 (С3, 44 круга)
5. Николас Латифи («Уильямс») +1,466 (С4, 5 кругов)
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,594 (С3, 52 круга)
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,009 (С3, 12 кругов)
8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,706 (С3, 41 круг)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,236 (С2, 40 кругов)
10. Александер Албон («Уильямс») +3,419 (С2, 21 круг)
11. Никита Мазепин («Хаас») +6,996 (С3, 9 кругов)
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