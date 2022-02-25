В «Хаасе» рассказали, кто станет первым кандидатом в случае замены Мазепина

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что если американский коллектив не сможет продолжить сотрудничество с россиянином Никитой Мазепиным, то в первую очередь «Хаас» обратится к своему резервному пилоту бразильцу Пьетро Фиттипальди.



«Если Никита не сможет выступать по той или иной причиной, то в первую очередь мы обратимся к Пьетро. Он с нами несколько лет. А затем мы посмотрим, что будем делать дальше. Пьетро всегда рядом именно ради этого. В прошлые годы нам был нужен резервный гонщик из-за ситуации с коронавирусом. Он всегда рядом, знает команду, знает автомобиль. Никто не справится лучше с тем, чтобы в нужный момент сесть за руль», — приводит слова Штайнера RaceFans со ссылкой на YouTube-канал журналиста Боба Варши.

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