Сироткин рассказал, как пилоты Формулы-1 могут бороться с «дельфинированием»

Бывший гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин рассказал, как пилоты могут бороться с возникшей проблемой «дельфинирования».
«Это достаточно распространенная проблема для машин LMP, мы в 2019 году с ней столкнулись. Суть проблемы в том, что современные машины Ф-1, созданные по новому регламенту, стали очень чувствительны к величине дорожного просвета. Эта чувствительность возрастает в ростом скорости.
Так как дорожный просвет не постоянен, происходят очень большие скачки величины прижимной силы. Машина сильно прижимается к земле, от этого потоки воздуха под днищем нарушаются и подвеска разжимается. Начинаются равномерные низкочастотные вибрации.
Существует только один способ с этим бороться. Лучше контролировать клиренс, сильнее контролировать ход подвески, то есть ограничивать пределы, в которых машина может подниматься и опускаться», — приводит слова СМП Рейсинг.
- 28 февраля 2022
-
09:54
-
00:52
-
00:06
- 27 февраля 2022
-
22:33
-
21:37
-
20:29
-
18:48
-
17:57
-
16:58
-
16:26
-
15:32
-
14:38
-
13:43
-
12:50
-
11:12
-
10:51
-
10:03
-
00:37
- 26 февраля 2022
-
22:48
-
22:40
-
21:58
-
21:07
-
19:56
-
18:56
-
17:55
-
16:01
-
15:10
-
13:46
-
12:39
-
11:38
-
10:46
-
09:54
- 25 февраля 2022
-
23:56
-
23:06
-
21:48