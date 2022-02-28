Сироткин рассказал, как пилоты Формулы-1 могут бороться с «дельфинированием»

Бывший гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин рассказал, как пилоты могут бороться с возникшей проблемой «дельфинирования».

«Это достаточно распространенная проблема для машин LMP, мы в 2019 году с ней столкнулись. Суть проблемы в том, что современные машины Ф-1, созданные по новому регламенту, стали очень чувствительны к величине дорожного просвета. Эта чувствительность возрастает в ростом скорости.



Так как дорожный просвет не постоянен, происходят очень большие скачки величины прижимной силы. Машина сильно прижимается к земле, от этого потоки воздуха под днищем нарушаются и подвеска разжимается. Начинаются равномерные низкочастотные вибрации.



Существует только один способ с этим бороться. Лучше контролировать клиренс, сильнее контролировать ход подвески, то есть ограничивать пределы, в которых машина может подниматься и опускаться», — приводит слова СМП Рейсинг.