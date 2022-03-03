В 2021-м «Уралкалий» угрожал «Хаасу» разрывом контракта из-за проблем с болидом Мазепина

Стало известно, что титульный спонсор «Хааса», компания «Уралкалий», во время сезона-2021 пригрозила прекратить поддержку команды из-за внутренних разногласий по поводу машины Никиты Мазепина. Об этом сообщило издание RaceFans, которое уже ознакомилось с новым сезоном документального сериала Drive To Survive, где рассказывается о событиях Формулы-1 в сезоне-2021.



В новом сезоне сериала Drive To Survive от Netflix, который выйдет на следующей неделе, рассказывается, как отец Мазепина Дмитрий, владелец «Уралкалия», предупредил команду, что лишит её поддержки, если они не поменяют шасси на болиде его сына.



Мазепин и его отец начали высказывать сомнения в том, что шасси Мазепина и Шумахера были одинаковыми в первых гонках сезона. Мазепин постоянно проигрывал своему товарищу по команде и финишировал позади него.



Ещё в разговоре с советником команды Джеспером Карлсеном на Гран-при Испании Дмитрий Мазепин предупредил: «Если ничего не изменится, я отправлю официальное письмо о прекращении финансирования и прекращении выступлений. Поменяйте машины местами. Все знают, что у кого-то есть преимущество».



Несмотря на это, босс команды Гюнтер Штайнер заверил Мазепина-старшего в том, что пилоты имеют одинаковые машины:

«Это один и тот же болид. Как бы ты ни верил, что это не так, это одна и та же машина».

Напомним, что в итоге «Хаас» построил для Мазепина новое шасси, которое россиянин использовал во второй половине сезона-2021. До этого момента Никита использовал болид, который был на несколько килограммов тяжелее, чем машина Шумахера.