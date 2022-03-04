Карлос Сайнс назвал преимущества новых шин
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался о новых шинах, рассказав, чем они превосходят те, что использовались в предыдущие годы.
«В этом году есть некоторые дополнительные различия по сравнению с тем, что было годом ранее. Кажется, что новые шины хорошо подходят для новых автомобилей, и, похоже, они позволяют нам атаковать несколько сильнее.
По сравнению с теми шинами, которые использовались в предыдущие несколько лет, они, быть может, немного меньше страдают от перегрева и износа. Хотя эта проблема всё равно никуда не делась. Но я бы сказал, что всё стало намного лучше», — приводит слова Сайнса PlanetF1.
Ранее Сайнс выразил мнение, что «Феррари» ещё очень далеко от максимальной скорости машины.
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