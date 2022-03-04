Ральф Шумахер заявил, что уход Мазепина из «Хааса» будет единственным верным решением
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о возможном уходе российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина из-за ситуации на Украине. Ральф является родным дядей напарника Никиты — Мика Шумахера.
«Обидно за Никиту, который вообще ничего не может с этим поделать. Это сложная ситуация, но расставание — единственно правильный вариант на данный момент. Со спортивной точки зрения его уход может быть неплохим решением для команды. Всё должно привести к полному разделению сторон. У нас есть два фактора: один — это давление извне, а второй — тот факт, что «Хаас» — американская команда», — приводит слова Шумахера Racingnews365 со ссылкой на немецкий телеканал Sky Sports.
Ранее сообщалось, что заменить Мазепина может Пьетро Фиттипальди.
Новость по темеВ «Хаасе» отреагировали на сообщения об уходе Никиты Мазепина
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