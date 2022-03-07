«Пирелли» определилась с выбором шин на первые три этапа сезона-2022 Формулы-1

Компания «Пирелли» определилась с выбором шин на первые три этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022, сообщает пресс-служба итальянского шинного производителя.



На Гран-при Бахрейна «Пирелли» привезёт наиболее жёсткие по составу шины — С1, С2 и С3. На этап в Саудовской Аравии шинники привезут типы С2, С3 и С4. На Гран-при Австралии впервые будет использоваться самый мягкий тип шин — С5. Помимо него, команды получат в своё распоряжение шины С2 и С3.



Согласно новому шинному регламенту, теперь пилоты обязательно должны сохранять по одному свежему комплекту «медиума» и «харда» для воскресной гонки.



Кроме того, один комплект самых мягких шин команды обязаны сохранять до третьего сегмента квалификации, после чего он будет возвращаться обратно «Пирелли».



Напомним, согласно регламенту 2022 года, пилоты больше не будут обязаны стартовать в гонке на том типе шин, на котором показали лучшее время во втором сегменте квалификации.