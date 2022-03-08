Пьер Гасли назвал свою цель на сезон-2022

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Я бы не сказал, что между этим сезоном и предыдущим будет большая разница. Мы начнём его с уверенностью в том, что сможем добиться максимального результата от нашей машины. У нас хорошая команда инженеров. То, как эффективно мы работаем, мы доказали это в прошлом году. Поэтому мы уверены в этом.



Что касается машины, я должен сказать, что у нас сейчас много вопросов, потому что это совершенно новая машина. Короче говоря, мы начинаем с чистого листа бумаги. Поэтому в основном речь идёт о том, чтобы понять, что нам нужно, как максимизировать производительность с тем, что у нас есть. И до Бахрейна мы не будем знать, где мы действительно находимся по сравнению с другими. В Бахрейне узнаем: хорошо ли мы поработали с машиной и к чему можем стремиться в этом сезоне.

Я очень уверен в себе. Я действительно счастлив с людьми, которые меня окружают в данный момент. Очень доволен своими инженерами… Так что я должен сказать, что нахожусь в хорошей ситуации. Знаю, что это важный год для моей карьеры, для следующих шагов. Прошлый год был невероятным. Мы планируем сделать как минимум то же самое или даже лучше. Я всё ещё хочу поднять эту команду как можно выше. Это, безусловно, моя личная цель», — приводит слова Гасли Motorsport.